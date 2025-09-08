◇第96回都市対抗野球第11日準決勝日本生命1―2三菱自動車岡崎（2025年9月7日東京D）日本生命投手陣が12四死球を与え、最後まで攻撃のリズムがつかめず敗れた。梶田茂生監督は「あれだけ四球を出したら守っている野手も疲れる。ヒットを打たれた方がよかった」と制球難を嘆いた。打線は8回に中津大和、松本渉の連打で1点を返したが、あと1点が遠かった。10年ぶりの優勝に届かず、指揮官は「ここまで来たら決勝に行き