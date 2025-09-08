◇第96回都市対抗野球第11日準決勝王子6―2ヤマハ（2025年9月7日東京D）王子は主に守備固めの大杉が代打で決勝3ランを放った。0―1の8回に同点に追いつき、なお2死二、三塁から右翼席へ。30歳は「社会人では通算5本くらい。驚いています。興奮した。どこに飛んだか分からなかった」と全力疾走し、三塁を回るとダブルピースで喜んだ。2年前に準決勝で敗れたヤマハに雪辱し、08年以来17年ぶりの決勝進出。湯浅貴博監督