9月8日（月）の交通取締情報 ＜午前＞県道・・・菊池市七城町亀尾（スピード違反）国道218・・・上益城郡山都町大平（携帯電話・シートベルト）県道・・・宇城市小川町新田出（歩行者妨害・シートベルト）国道267・・・人吉市東大塚町（携帯電話・シートベルト） ＜午後＞午後の交通取締情報はありません。  ＜夜間＞夜間の交通取締情報はありません。  ＊「交差点違反」とは信号無視、一時