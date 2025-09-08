◆連立拡大で政治の安定を図れ◆石破首相がようやく退陣する考えを表明した。自ら退く決断をすることで自民党内の決定的な対立を回避した、という評価もできるだろう。だが、自民、公明両党は衆参両院の選挙で敗れ、過半数割れとなった。野党は石破政権に協力しない姿勢を示しており、政権運営が行き詰まることは明らかだった。首相の進退判断は遅きに失したと言わざるを得ない。首相の退陣表明により党の分裂状態は回避され