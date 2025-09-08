◇第96回都市対抗野球第11日準決勝三菱自動車岡崎2―1日本生命（2025年9月7日東京D）準決勝2試合が行われ、初優勝を目指す三菱自動車岡崎（岡崎市）は日本生命（大阪市）を2―1で下し、01年以来24年ぶりの決勝進出を果たした。JR東海からの補強コンビ、戸田公星投手（37）が6回無失点、平野英丸（ひでまろ）内野手（27）が決勝打と投打で活躍した。王子（春日井市）はヤマハ（浜松市）を破り、17年ぶりの決勝進出。決勝