ゲノム（全遺伝情報）を活用した医療施策に向けて、政府が作成した基本計画案の全容が判明した。ゲノム医療を巡り、生命倫理への配慮や不当な差別防止に向けて取り組むとともに、研究開発の推進や医療提供体制の整備を進め、「世界最高水準のゲノム医療を実現」すると明記した。計画案は９日の自民党厚生労働部会に提示され、年内の閣議決定を目指す。計画案は２０２３年６月に成立した「ゲノム医療法」に基づき、初めて作成さ