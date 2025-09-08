リーグ優勝を決め、トロフィーを掲げる阪神・藤川監督＝甲子園阪神をリーグ優勝に導いた藤川球児監督が7日、「この役割がある間は全うする」と、就任2年目となる来季の指揮に強い意欲を示した。球団の秦雅夫オーナーからも7月に「3年間指揮を任せるという当初の気持ちは変わっていない」と手腕を高く評価されていた。岡田彰布前監督の後を継ぎ、王座返り咲き。今季は投打の主力に大きな故障者を出さず、若手抜てきも加えてチー