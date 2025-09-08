「阪神２−０広島」（７日、甲子園球場）甲子園の夜空に５度、舞った。優勝マジックを１としていた阪神が２−０で広島を下し、２０２３年以来、２年ぶり７度目のリーグ優勝を達成した。就任１年目の藤川球児監督（４５）は阪神の新人監督では史上初のＶ。９月７日の優勝は１９９０年９月８日の巨人を上回り、２リーグ制以降では史上最速となった。投打に隙のない戦いを続けてきた藤川阪神が、２位以下を大きく引き離す大独走で