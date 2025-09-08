女優成海璃子（33）が、10月期のテレビ朝日系金曜ナイトドラマ「恋する警護24時season2」（金曜午後11時15分）で、主演のSnow Man岩本照（32）とバディを組むことが7日、分かった。武骨なボディーガードの仕事と恋を描いた作品で、昨年1月期に土曜枠で放送された続編となる。成海は新キャストとして加入し、主人公と同じチームで動くすご腕のボディーガードを演じる。「シリアスな作品にたずさわることが多かったので、ポップな