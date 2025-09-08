プロジェクトを進める杉山看護副部長（右）と実際にペット飼育可の看護師寮に暮らす石田さん＝２０日、川崎市幸区看護師がペットと暮らせる環境を−。川崎幸病院（川崎市幸区）は、「ペットと暮らす看護師さん」と銘打ったプロジェクトを始動させた。ペットと暮らすことのできる居住環境の確保やペットに関わる休暇制度の導入などで生活環境を充実させ離職を防ぐとともに、新たな人材確保を狙う。同プロジェクトは７月にスター