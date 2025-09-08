新日本プロレスのミスターこと永田裕志（５７）が、来年１月４日東京ドーム大会で行われる棚橋弘至（４８）の引退試合に緊急提言だ。自身がプロデュースする７日の千葉・東金大会で棚橋とのラストシングルマッチに敗れた永田は、一時代を築いたエース最後の相手に新世代戦士を熱望。?後継者?の座をかけた争奪戦の開催を提案した。２０００年代に団体エースの座を争い、数々の激闘を繰り広げてきた両雄最後の一騎打ちは、ストロ