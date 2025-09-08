歴史的死闘を経て?三本の矢?が完成へ――。バレーボール女子の世界選手権（７日、タイ・バンコク）、３位決定戦が行われ、世界ランキング５位の日本は同２位のブラジルに２―３で敗戦。１５年ぶりの銅メダルには惜しくも届かなかった。ただ、次世代エース・佐藤淑乃（２３＝ＮＥＣ川崎）がチーム最多の３４得点と爆発。石川真佑（ノバラ）、和田由紀子（ＮＥＣ川崎）に匹敵する能力を大舞台で披露した。２０２８年ロサンゼルス五