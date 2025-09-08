猛虎２年ぶりのＶ奪還はこの男なしには語れない。セ・リーグでダントツの３６本塁打、８９打点の２冠王に君臨する佐藤輝明内野手（２６）だ。指揮官就任１年目の藤川球児監督（４５）の下、開幕前から強烈なインパクトを残した。３月日に東京ドームで行われたドジャースとのプレシーズンゲーム。サイ・ヤング賞に２度輝いたブレーク・スネル投手（３２）から３ランをかっ飛ばし、その名を世界にとどろかせた。ところが