【モデルプレス＝2025/09/08】モデルのアンジェラ芽衣が、8日発売の雑誌「週刊プレイボーイ」38＆39号（集英社）に登場。抜群のスタイルを披露した。【写真】スラリ美脚が芸術的なアンジェラ芽衣◆アンジェラ芽衣、紐ビキニで美ボディ披露今回の「週プレ」は歴代仮面ライダーヒロインが集合。「仮面ライダーセイバー」（テレビ朝日系／2020〜2021年）で神代玲花／仮面ライダーサーベラ役を演じ人気を集めたアンジェラは、紐ビキニ