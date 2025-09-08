【モデルプレス＝2025/09/08】女優の松本麗世が、8日発売の雑誌「週刊プレイボーイ」38＆39号（集英社）に登場。抜群のスタイルを披露している。【写真】“仮面ライダーヒロイン”小顔際立つグラビア披露◆“仮面ライダーヒロイン”松本麗世、美ボディ披露今回の「週プレ」は歴代仮面ライダーヒロインが集合。「仮面ライダーガッチャード」（テレビ朝日系／2023年〜2024年）のヒロイン・九堂りんね／仮面ライダーマジェード役で出