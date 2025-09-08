東京シティ競馬（TCK／大井競馬）所属のディクテオン（セン7）が9月7日、韓国・ソウル競馬場で行われたコリアカップ（G3）に出走。地方競馬所属馬としては初めて、海外のダートで行われる国際グレード競走制覇を果した。コリアカップで、ディクテオンは、向正面から徐々にポジションを押し上げ、最後の直線では素晴らしい末脚を披露。ゴール前で先行馬を差し切り見事に優勝。韓国の地でも躍動した走りを見せた。この歴史的快挙につ