◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日３―６巨人（７日・バンテリンドーム）巨人が中日に快勝し、２カード連続の勝ち越しを決めた。５番を任される岸田行倫捕手（２８）が初回に先制二塁打を放つと、同点の５回１死一、二塁から詰まりながらも左前に運ぶ勝ち越し打。得点圏打率３割８分３厘の勝負強さを発揮した。投げては５回無死満塁から２番手で登板した船迫大雅投手（２８）が無安打無失点で切り抜け、反撃の芽を摘んだ。阪神が優勝