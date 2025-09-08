◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神２―０広島（７日・甲子園）阪神・石井がいつも通りスコアボードに「０」を刻み、自身のプロ野球記録を更新する４８戦連続無失点とした。２―０の８回に５番手で登板。先頭の代打・野間に左前打を浴びたが、続く中村奨を三ゴロ併殺打。ファビアンに右前打を許した後も、羽月を遊ゴロに打ち取って仕事を完遂した。「素直に喜びたいなと思います」。幼い頃から憧れていた藤川監督を胴上げし、格別な時間