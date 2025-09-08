◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神２―０広島（７日・甲子園）甲子園のど真ん中で阪神・佐藤輝明内野手（２６）がもみくちゃになった。「このためにやってるようなもん。いい活躍ができた」。この日も５回に二塁打を放ったＭＶＰ最有力男。あふれる興奮を抑えられなかった。昨秋、藤川監督にリーダーを託された。「姿勢を背中で見せてくれ」。歴代指揮官から取り組みや態度に苦言を呈されてきた主砲。真っ先に期待を口にしてくれた