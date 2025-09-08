◆パ・リーグオリックス３―２日本ハム（７日・京セラドーム大阪）山下は前を向くことだけは忘れなかった。「野球で悩めるって本当に幸せですね…」。開幕前に成長過程による腰のコンディション不良を発症。大阪を離れ、１人で「リハビリ合宿」を行った４月もそうだった。８日間もの外出禁止。朝６時に起床し、呼吸から始めた。鼻から吸うと同時に、腰が反らないように矯正。きれいな風船をイメージした。肺、おなか、あばら