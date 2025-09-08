中日の岡田俊哉投手（３３）が７日、バンテリンＤで記者会見を開き、今季限りでの現役引退を表明した。「決断したのはここ最近。現役にこだわりたい気持ちはあったけど、勝負の世界。結果が出なかったので、引退の流れになった」と胸の内を明かした。２００９年ドラフト１位で入団した左腕は、プロ通算３５３試合に登板して１９勝２４敗、１９セーブ、６２ホールド、防御率３・６１をマークした。１７年には日本代表としてＷＢ