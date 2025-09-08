◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神２―０広島（７日・甲子園）阪神・藤川球児監督（４５）は、美談では片付けられない覚悟、葛藤を抱えながら頂点に立った。英子夫人（４９）、コーチ陣、球団スタッフら周囲の献身的なサポートがあってこそのＶへの軌跡を、虎番キャップの小松真也記者が「見た」。目の前の英子夫人は声を抑えきれずに泣いていた。３月下旬。シーズン開幕戦に向けた藤川監督に対するメッセージを依頼し、「印象に残っ