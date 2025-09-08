◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神２―０広島（７日・甲子園）阪神の２年ぶりのリーグ制覇を縁の下の力持ちとして支えたのが、坂本誠志郎捕手（３１）だ。履正社、明大、大学日本代表、阪神で主将を歴任し、今季も扇の要として最強投手陣をけん引。生粋のリーダーが、兵庫県人会の後輩で４年前に「三振王」とイジりつつも勇気づけた佐藤輝の成長を明かした。また個性豊かなチームメート、藤川監督の素顔を相関図も交えて語り尽くした。