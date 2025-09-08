◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神２―０広島（７日・甲子園）阪神が７日、２年ぶりのリーグ制覇を成し遂げた。２０１８年は最下位に沈んだが、１９年以降は７年連続Ａクラスで優勝が２度。常勝軍団構築の背景には、球団運営の長期ビジョンが存在した。名将・野村克也さんの下で監督専属広報を担当するなど、阪神、楽天でフロント職を歴任してきた嶌村聡球団本部長（５８）が、藤川球児監督（４５）の手腕や常勝軍団構築の裏側を語った