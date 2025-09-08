◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神２―０広島（７日・甲子園）リーグ優勝を決めた藤川球児監督（４５）の家族が祝福した。バスプロの長男・温大さん（２３）らがスポーツ報知にメッセージを寄せれば、米国に留学中の次女（１８）も感謝の手紙のサプライズ。球児ファミリーも喜びにあふれた。お父さん、リーグ優勝おめでとう！１年間、何も経験がないところから戦い続けてきたこと自体が尊敬できますし、その結果として優勝して、本