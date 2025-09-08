◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神２―０広島（７日・甲子園）リーグ優勝を決めた藤川球児監督（４５）の家族が祝福した。バスプロの長男・温大さん（２３）らがスポーツ報知にメッセージを寄せれば、米国に留学中の次女（１８）も感謝の手紙のサプライズ。球児ファミリーも喜びにあふれた。パパへリーグ優勝、おめでとう。手紙は小さいときから、たくさん書いてきたから驚かないかな。最初、パパが監督になるって聞いたときは心配