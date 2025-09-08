ホワイトハウスで報道陣の質問に答えるトランプ米大統領＝7日、ワシントン（ロイター＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領は7日、石破茂首相が退陣する意向を表明したことについてホワイトハウスで記者団に問われたが「その件は何も知らない」と述べるにとどめ、多くを語らなかった。米政府も公式の反応を示していない。ブルームバーグ通信は、石破氏にとってトランプ氏との交渉の末、自動車関税引き下げと「相互関税」