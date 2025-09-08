タレントの明石家さんま（70歳）が9月7日、大阪・関西万博の「よしもと waraii myraii館」にサプライズ登場。ナインティナイン・岡村隆史、EXIT（りんたろー。／兼近大樹）、吉村洋文大阪府知事らも登場し、会場は大きな盛り上がりを見せた。この日、「さんま PEACEFUL PARK 2025 ＠大阪・関西万博」がEXPOアリーナ「Matsuri」にて開催され、イベント終了後、「よしもとwaraii myraii館」で実施中の「盆踊りのアシタ」（カラオケ盆