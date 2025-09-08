◇国際親善試合日本0―0メキシコ（2025年9月6日米カリフォルニア州オークランド）【城彰二視点】メキシコが主導権を握るかに思えたが、日本のプレスが利いて試合を優勢に進められたことは大きな収穫だ。前線からのプレスにDFラインもしっかりと押し上げ、コンパクトなフィールドの中でボールを奪おうとする狙いがあった。メキシコ守備陣の能力が高いので崩しきれなかった部分はあるものの、ボール奪取からいい攻撃につな