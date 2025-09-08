石破首相の辞任表明を受け、自民党の小野寺政調会長は7日、「しっかり支えきれなかったことは、重く責任を受け止めている」と述べた。党本部で記者団の取材に応じた小野寺氏は、「執行部として（石破首相を）しっかり支えきれなかったということは、大変、重く責任を受け止めている」と語った。一方、「石破首相は、今まで国益のためにしっかり政権運営をしてきたと思う」と振り返り、「日本の経済の更なる拡大について努力した。