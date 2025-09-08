◇国際親善試合日本0―0メキシコ（2025年9月6日米カリフォルニア州オークランド）昨年まで大リーグ、アスレチックスの本拠として使用された試合会場は、北中米独特の雰囲気に包まれた。試合中にテキーラのCMが大音量で流れ、ハーフタイムには来場者参加型のゲームも実施。欧州や日本と異なり、エンターテインメント性を重視した運営だった。集中力を保つため、日本の選手たちは声をかけ合う場面も。堂安は「集中しづらい