記者会見を終え、一礼する石破首相＝7日午後6時48分、首相官邸自民党は8日午前、役員会を党本部で開く。石破茂首相（党総裁）が出席し、退陣する意向を伝える見通しだ。総裁選挙管理委員会は、総裁選前倒しの是非を巡る意思確認の手続きを中止する。総裁選実施に向けた準備を加速。9日以降に総裁の辞意表明に基づく総裁選の実施内容を決める。「ポスト石破」候補は、出馬に必要な推薦人20人の確保に向けて活動を活発化させる。