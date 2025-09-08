記者会見する石破首相＝7日午後6時44分、首相官邸突然の退陣表明に、石破茂総裁を選んだ各地の自民党員の間に落胆やあきれ、安堵の声が交錯した。「腰を据えて党の再建に注力して」と、次期総裁に対する切実な訴えも聞かれた。「ニュースを見てがっかりした」。千葉県松戸市の建設会社社長野崎武男さん（77）は、少数与党下の国会を切り盛りできるのは石破首相以外にいないと強く感じていた。首相が代わっても厳しい国会運営は