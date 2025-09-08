たくさんの細胞の中から将来特定の働きをするようになる細胞を、変化する前に目印をつけた複製を作っておくことで、後からスムーズに見つけだす技術を開発したと、大阪大などのチームが8日までに英科学誌に発表した。特定の性質を示す細胞の過去をいわば“さかのぼる”ことができるといい、再生医療やがん研究など幅広い応用が期待されるという。細胞を調べるには壊して中身を分析する手法が一般的だ。だがこの方法では細胞が