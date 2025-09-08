【シカゴ共同】米大リーグ、カブスの今永昇太の次回登板が8日午後7時15分（日本時間9日午前8時15分）開始の敵地でのブレーブス戦に決まった。7日に球団が発表した。移籍1年目から2シーズン連続の2桁勝利となる10勝目を懸け、中5日での登板となる今永は7日、本拠地シカゴで投球練習を行った。2試合連続でブレーブスとの顔合わせとなり、「こちらの持ち球も配球も分かっていると思うので、初回にどういう対策をしてくるかをしっ