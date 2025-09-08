◇国際親善試合日本0―0メキシコ（2025年9月6日米カリフォルニア州オークランド）日本代表は急造DFラインが無失点に抑えた。冨安、伊藤、高井、町田、安藤らセンターバックに負傷者が続出する中、板倉、渡辺、瀬古の3バックが安定したプレーを披露。後半15分に板倉が右足首を痛めてピッチを後にしたが、代わって入った関根も落ち着いたプレーを見せた。GK鈴木彩も後半22分に好セーブを見せるなど完封に貢献。板倉は重傷