気象台は、午前4時31分に、洪水警報を佐渡市に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】新潟県・佐渡市に発表 8日04:31時点下越では、8日昼前まで土砂災害に、8日朝まで低い土地の浸水に警戒してください。下越、佐渡では、8日朝まで河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■村上市□大雨警報・土砂災害8日昼前にかけて警戒・浸水8日朝にかけて警戒1時間最大雨量50mm□洪水警報8日朝にかけて