ボートレース平和島の「G1開設71周年記念トーキョー・ベイ・カップ」は7日、予選3日目が行われた。きょう8日の4日目、注目は予選ラストの12Rだ。絶好枠の茅原は2日目後半から日またぎで連勝。2連対率1位の55号機は爆発力こそないものの、高いレベルでバランスが取れてきた。高速逃げで予選ラストを締める。伸びが上向いた菅はチルト3度が濃厚。フルダッシュなら大外一気も十分可能だ。茅原が菅に猛反発すると差す飛田の出番