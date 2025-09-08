◇バレーボール女子世界選手権日本2ー3ブラジル（2025年9月7日タイ･バンコク）3位決定戦が7日に行われ、日本はブラジルに2―3のフルセットの末に敗れ、2010年大会以来、15年ぶりのメダル獲得はならなかった。今季からフェルハト・アクバシュ監督（39）が就任し、“新生ニッポン”として臨んだ今大会。アウトサイドヒッターの佐藤淑乃（23＝NEC川崎）がチーム最多の34得点と奮闘も、パリ五輪銅メダルの強豪に一歩及ばなかっ