プロ野球も大詰め。セリーグは阪神タイガースが2年ぶりのリーグ優勝を果たした。小倉にも“虎”がいる。A級決勝に挑む児玉虎之介だ。初日特選、準決と3着続きだが、長い距離を踏んで末脚も上々。「踏んだ感じは悪くない」。連日、着順以上の内容で強い走り。1月熊本以来、18場所ぶりのVもあるぞ。【9R】2日目にワンツーを決めた稲垣裕之、川村晃司の京都コンビが再現も。（4）＝（3）流し。【11R】児玉が柔軟な走りでV奪取