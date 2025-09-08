◇国際親善試合日本0―0メキシコ（2025年9月6日米カリフォルニア州オークランド）日本代表は、メキシコと親善試合を行い0―0で引き分けた。過去W杯で16強以上に9度進出しているFIFAランク13位の強豪に内容で上回った一方、W杯アジア最終予選で10試合30得点を量産した攻撃は不発。来夏のW杯北中米大会へ手応えと新たな課題を得た一戦となった。9日（日本時間10日）には米国と対戦する。4万5000人超の観衆からブーイングが