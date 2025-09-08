ボートレース住之江のG1「第53回高松宮記念特別競走」が、きょう8日に開幕する。初日メインは12Rの高松宮特選だ。激戦必至の一戦。それでも本命は白い勝負服がよく似合う王者・松井。いきなり本体整備も、この時間帯までにはキッチリ底上げしてくるはず。地元の先陣は王者が切る！！カドに陣取る峰が自在の走りで接近。馬場もロスなく差せれば勝機十分。前検気配良かった石野の割り込み一考。＜1＞松井繁もらったまま乗り