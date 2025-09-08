◆米大リーグオリオールズ―ドジャース（７日、米メリーランド州ボルティモア＝オリオールパーク）ドジャースのクレイトン・カーショー投手（３７）が７日（日本時間８日）、敵地・オリオールズ戦に先発し、５回３分の２で８３球を投げ、今季最多８三振を奪うなど、４安打２失点好投を見せて、通算２２２勝目となる今季１０勝目の権利をつかんで降板した。カーショーが８三振以上を奪うのは、２３年６月８日（同９日）の敵地・