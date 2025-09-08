トム・クルーズ（63歳）が手掛ける宇宙映画は、小手先の演出には決して頼らないという。トムが主演した、2020年映画「オール・ユー・ニード・イズ・キル」のダグ・リーマン監督は、現在、地球外を舞台にした映画をトムと製作中で、画期的な設定が実現可能な場合のみ自分たちは計画を進めていくと明言した。2020年に最初に企画が明らかにされ、イーロン・マスクのスペースXやNASAも協力しているという同作について、リーマン監督は