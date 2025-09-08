オリオールズ戦の三回、この日2本目となる48号ソロを放つ大谷翔平＝7日、ボルティモア（AP＝共同）【ボルティモア共同】米大リーグは7日、各地で行われ、ドジャースの大谷はボルティモアでのオリオールズ戦に「1番・指名打者」で出場し、11勝目を懸けて先発した菅野から一回に5試合ぶりの本塁打となる47号ソロ、三回に48号ソロを放った。先頭打者アーチは今季12度目で、1試合2本塁打は今季4度目。試合は三回を終え、ドジャースが