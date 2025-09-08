【ワシントン共同】トランプ米大統領は7日、パレスチナ自治区ガザの戦闘終結と人質解放が必要だと強調し、イスラム組織ハマスに米国が提示した条件を受け入れるよう求めた。「最終警告だ」と交流サイト（SNS）に投稿した。