◇フィギュアスケートチャレンジャー・シリーズ（CS）木下グループ杯最終日（2025年9月7日大阪府・関空アイスアリーナ）フィギュアスケートのチャレンジャー・シリーズ（CS）木下グループ杯はペアのフリーが行われ、昨季世界選手権覇者の三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）が143・00点で合計222・94点として優勝した。長岡柚奈、森口澄士組（木下アカデミー）が3位。男子は友野一希（第一住建グループ）が2位に入り、ア