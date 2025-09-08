£Ó£Ô£Á£Ò£Ô£Ï£Å£Î£Ô£Å£Ò£Ô£Á£É£Î£Í£Å£Î£Ô½êÂ°¤Î£´¿ÍÁÈ¡¦¤Õ¤©¡Á¤æ¡Á¤ÎÊ¡ÅÄÍªÂÀ¡Ê£³£¸¡Ë¤¬¡¢ÍèÇ¯£±¡¢£²·î¤Ë¾å±é¤µ¤ì¤ëÉñÂæ¡Ö¥Á¥§¡¼¥Û¥Õ¤ÎÁÕ¤Ç¤ëÊª¸ì¡×¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬£·Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£Æ±ºî¤Ï¡¢À¤³¦Åª¥Ò¥Ã¥Èºî¡Ö¤ª¤«¤·¤ÊÆó¿Í¡×¡Ö¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¡¦¥Ü¡¼¥¤¥º¡×¤Ê¤É¤ò¼ê¤¬¤±¤¿ÊÆ¤Î·àºî²È¥Ë¡¼¥ë¡¦¥µ¥¤¥â¥ó¤¬£±£¹£·£³Ç¯¤ËÈ¯É½¡£¥í¥·¥¢¤ÎÂçºî²È¡¦¥Á¥§¡¼¥Û¥Õ¤Ë¿¨È¯¤µ¤ì¡¢¤½¤ÎÃ»ÊÔ½¸¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ì¿Í¤Îºî²È¤¬¿Ê¹ÔÌò¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·