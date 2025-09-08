◇女子ゴルフツアーゴルフ5レディース最終日（2025年9月7日千葉県ゴルフ5カントリーオークビレッヂ＝6505ヤード、パー72）首位タイで出た20歳の荒木優奈（Sky）が5バーディー、1ボギーの68で回り、通算12アンダーでツアー初優勝を飾った。入谷響（19＝加賀電子）に続く2人目の新人Vで今季の初優勝者は7人目となった。1打差には柏原明日架（29＝富士通）がつけた。今大会は初日が台風接近のため中止となり2日間36ホールの短