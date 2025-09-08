鹿児島市で7日夜、車が海に転落し、車内から男性1人が発見されました。男性は心肺停止の状態とみられるということです。 警察と消防によりますと7日午後10時半ごろ、鹿児島市七ツ島で「ドライブレコーダーで車が海に転落した映像を確認した」と緊急通報システムを管理する民間の会社から消防に通報があったということです。 警察や消防が付近の海で捜索を続けていましたが8日午前3時ごろ、車を発見し、車内から男性1